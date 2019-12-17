إسلام أباد 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم في القصر الرئاسي بإسلام أباد اليوم برئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين ليقونغ الذي يزور باكستان حاليًا.واطلع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يتخذ من بكين مقراً له الرئيس الباكستاني على عزم البنك تمويل عدد من المشروعات التنموية في باكستان بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.وأوضح أن الهدف من زيارته لباكستان هو الاطلاع على أوليات الحكومة الباكستانية ومتطلبات البلاد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.من جانبه ثمّن الرئيس الباكستاني رغبة البنك في تمويل مختلف المشروعات في باكستان، موضحاً أن سياسة باكستان الاستثمارية توفر إطاراً شاملاً للبيئة التجارية المواتية لجذب الاستثمار المباشر.// انتهى //21:24ت م0267