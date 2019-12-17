المدينة المنورة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي في مقر فرع الوزارة اليوم مدير فرع جمعية الوداد لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة والمنطقة الشمالية عبدالله المنصوري.وقدم "المنصوري" خلال اللقاء تقريراً بالجهود التي قدمتها جمعية الوداد في مجال احتضان الأطفال دون عمر السنتين من مجهولي الأبوين وإسنادهم إلى أسر مؤهلة على مستوى الوطن، وجهود فرع الجمعية في المدينة المنورة، مقدماً الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه ولفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على دعمهم لقطاع التنمية الاجتماعية ومساهمتهم في تحقيق رسالة الجمعية.من جهته قدم الصاعدي شكره وتقديره لفريق جمعية الوداد على جهودهم المبذولة، مؤكداً على أهمية التعاون لتحقيق الأهداف التي يعمل الطرفان من أجلها في خدمة المجتمع.وجرى خلال اللقاء بحث تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز أعمال فرع جمعية الوداد بالمنطقة.يذكر أن جمعية الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأيتام دون عمر السنتين من مجهولي الأبوين وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال مجهولي الأبوين وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.// انتهى //21:25ت م0268