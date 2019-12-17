الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالرياض الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.وتغادر بعثة المنتخب الوطني غدًا الأربعاء إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستكمال المرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا التي تتخللها عدة مباريات ودية.من جهة أخرى بيّنت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب خط الوسط محمد المجحد نظير تعرضه لالتواء في مفصل الكاحل الأيمن إمكانية التحاقه بالتدريبات خلال الأيام المقبلة.// انتهى //21:26ت م0269