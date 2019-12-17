عمّان 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الدورة السابعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة، التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.وتهدف اجتماعات الدورة، إلى تبادل الأفكار والآراء بين المشاركين وترسيخ التعاون العربي المشترك في البحث العلمي في المجالات ذات الأولية، في إطار تحقيق التكامل العربي لخدمة قضايا الأمة العربية المتمثلة في تطوير البحث العلمي وربطه بالتنمية المستدامة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، للنفاذ إلى المعرفة على أوسع نطاق، وخلق بيئة ملائمة للابتكار وتقدم العلوم في الوطن العربي.وتبحث جلسات المنتدى على مدار يومين ، البحث العلمي وارتباطه بالأمن القومي العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية المستدامة، ونقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال للشباب والمرأة، والتصنيع الزراعي والغذائي العربي، والبحث والتطوير في الوطن العربي بين الماضي والحاضر والمستقبل، إضافة إلى تحديات المجتمع الرقمي - البحث العلمي والاقتصاد المعرفي، والتعايش مع ندرة المياه في الوطن العربي، ودور البحث العلمي في الحفاظ على البيئة وعلاج مشكلات التلوث، واستقطاب العقول العربية والحد من هجرتها.// انتهى //21:26ت م0270