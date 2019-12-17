الجزائر 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واستلقى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وعبر الرئيس الفرنسي خلال الاتصال عن تهانيه للرئيس الجزائري بفوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس الماضي.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن الرئيسين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الاتفاق على أهمية اتخاذ إجراءات ضرورية بما في ذلك تنشيط الآليات الثنائية المناسبة لتعزيز التشاور السياسي بين الجانبين.// انتهى //22:03ت م0273