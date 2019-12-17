حائل 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسرعى وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في مسرح كلية التقنية اليوم الحفل الختامي للبرامج التدريبية الموجهة لمنسوبي الإمارة ، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل المهندس مشعل بن سعود التميمي.وألقى عميد الكلية التقنية بحائل المهندس ضحوي الشمري خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة رحب خلالها بالحضور، منوهاً بحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعم الكوادر الإدارية وتحفيزها على الإبداع في خدمة المراجعين، مستعرضاً البرامج التدريبية التي قدمت لمنسوبي الإمارة واستفاد منها مئة متدرب، وهي برنامج برمجة الأدوار القيادية والإدارية للمديرين وبرنامج الإستراتيجيات والنظم المتقدمة في الرقابة وتقييم الأداء المالي باستخدام الحاسب الآلي وبرنامج الأرشفة الإلكترونية وبرنامج الحاسب الآلي في إدارة الموارد ومراقبة المخزون وبرنامج تقنية الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.من جهته أعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس مشعل بن سعود التميمي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ولوكيل الإمارة على ثقتهم في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وحرصهم على استفادة منسوبي الإمارة من برامجها، منوهاً بما قدمه القائمون على الدورات من جهود، وماشهدته البرامج من التزام وحرص من المتدربين الذين كانوا متميزين في أدائهم وعكسوا صورة رائعة لمنسوبي الإمارة وبحثهم المستمر لتطوير قدراتهم، مشيراً إلى أن البرامج استمرت لخمسة أسابيع .وفي ختام الحفل قُدم عرض مرئي عن الكلية التقنية ثم سلم وكيل الإمارة الشهادات للمتدربين المشاركين في البرنامج الخامس، وكرم المدربين الذين قدموا البرامج التدريبية في الدورة ثم تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .وأعرب وكيل إمارة منطقة حائل عن شكره للجميع على الروح العالية التي لمسها من القائمين على البرامج التدريبية ومن موظفي الإمارة، منوهاً بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وحرصهما على تطوير أداء منسوبي الإمارة وتقديم خدمات أفضل للمراجعين، مؤكداً أن هذه البرامج واستمرارها ستسهم في تأهيل كوادر الصف الثاني ودعم القدرات الإدارية.// انتهى //22:27ت م0276