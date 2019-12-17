دبي 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسافتتح معالي رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي محمد المر اليوم المعرض الفوتوغرافي "صور الحرمين" الذي تقيمه جمعية الثقافة والفنون بجدة، في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور مدير الجمعية محمد آل صبيح.واحتوي المعرض على 80 صورة فوتوغرافية للمصور السعودي خالد خضر، ومجموعة متنوعة من الصور للحرمين الشريفين في مختلف الأزمنة، اشتملت على صور للمسجد الحرام قبل 200 عام، ورسم توضيحي لكيفية الحج والذهاب من الحرم قبل 600 عام.وعقب افتتاح المعرض بدأت جلسات ندوة الخط العربي والعمارة الإسلامية وأدارها الخطاط خالد الجلاف، مؤكداً أن فن الخط العربي حظي باهتمام كبير منذ بداية الدعوة الإسلامية وحتى وقتنا الحاضر ، ومن شواهد هذا الاهتمام مزجهم بين الخط العربي وجميع الفنون حتى إنه ارتبط بالمجوهرات والمعادن والملابس كما ارتبط بالعمارة الإسلامية .يذكر أن المعرض هدف إلى تفعيل دور المصور السعودي، في إظهار تراث وثقافة ومنجزات المملكة الحضارية، وإلى المكانة التي يحتلها الحرمان الشريفان في قلوب أبناء الوطن، لاسيما المبدعين منهم الذين طالما كان للبقاع المقدسة نصيب من إبداعهم.// انتهى //22:30ت م0277