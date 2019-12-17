الطائف 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساختتم سجن الطائف مؤخراً فعالياته للأنشطة التعليمية للفصل الدراسي الأول خلال حفل أقيم بمجمع ابن ماجة التعليمي بإدارة السجن، حيث بلغت عدد البرامج المقدمة خلال الفترة 16 برنامجاً ، إضافة إلى عدد من الدورات والندوات والمسابقات.وأوضح مدير الإدارة العامة لسجن الطائف العقيد ماجد الثبيتي أن عدد الطلاب بلغ 157 طالباً في مختلف المراحل الدراسية من محو الأمية إلى المرحلة الثانوية.وأفاد أن المجمع التعليمي قدم 16 برنامجاً متنوعاً، فيما بلغ عدد المسابقات الأسبوعية 9 مسابقات، تضمنت مسابقة نجوم المعرفة ومن يبادر وهذه قصتي وسؤال وجواب وقصة وعبرة والخط العربي ورسالة للوالدين، ورسالة لأبطال الحد الجنوبي.من جانبه بين مدير إدارة التأهيل والإصلاح بسجن الطائف النقيب محمد الثمالي أن الأنشطة التعليمية تتضمن 4 مسارات ( اجتماعية وثقافية ورياضية وتوعوية)، لافتًا الانتباه إلى أن عدد الدورات التدريبية المنفذة خلال الفصل الدراسي الأول بلغ دورتين تدريبيتين وهي دورة أساسيات الإسعافات الأولية، ودورة كيف تمتنع عن التدخين، مشيراً إلى أن عدد الندوات المنفذة بلغت 4 ندوات هي بعناوين ( السعيد من وعظ بغيره، مرن عقلك، كيف أحافظ على الصلاة، العمل التطوعي).واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين دراسياً، حيث أعربوا عن شكرهم وامتنانهم على ما يتلقونه من اهتمام وحرص في الاستفادة من الخدمات التعليمية.// انتهى //22:31ت م0278