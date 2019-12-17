حائل 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأقام مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في قاعة الشيخ علي الجميعة بغرفة حائل مساء اليوم لقاءً حوارياً بعنوان "الحوار في بيئة العمل سعادة"وفي مستهل اللقاء قدم ثامر الصالح من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نبذة عن "الحوار في بيئة العمل سعادة"، موضحاً أساليب ونوعيات الحوار، مبيناً أهمية العلاقات الإنسانية في بيئة العمل، مشيراً إلى تعريف السعادة وأسبابها داخل بيئة العمل.وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن اللقاء يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب المنطقة، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على دعم مجلس شباب المنطقة لتنظيم هذه الفعاليات التي تحقق أهداف المجلس ورسالته لتمكين الشباب والشابات للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:59ت م0282