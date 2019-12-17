تونس 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واستعهّد البنك الإفريقي للتنمية بفتح خطي تمويل بأكثر من 238 مليون يورو لفائدة مشاريع تطوير الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبنك الإسكان التونسي .ويبلغ خط التمويل الأول المخصص للكهرباء والغاز 138 مليون يورو ليخصص القسط المتبقي (100مليون يورو ) لفائدة بنك الإسكان .وقد وقعت اتفاقيتي ضمان لخطي التمويل من قبل وزير التنمية التونسي بالنيابة رضا شلغوم، والمديرة العامة المساعدة لمكتب شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية ياسين فال.//انتهى//22:59ت م0283