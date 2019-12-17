اقتصادي / البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس تمويلًا بأكثر من 238 مليون يورو
الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17 م واس
تونس 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس
تعهّد البنك الإفريقي للتنمية بفتح خطي تمويل بأكثر من 238 مليون يورو لفائدة مشاريع تطوير الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبنك الإسكان التونسي .
ويبلغ خط التمويل الأول المخصص للكهرباء والغاز 138 مليون يورو ليخصص القسط المتبقي (100مليون يورو ) لفائدة بنك الإسكان .
وقد وقعت اتفاقيتي ضمان لخطي التمويل من قبل وزير التنمية التونسي بالنيابة رضا شلغوم، والمديرة العامة المساعدة لمكتب شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية ياسين فال.
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22:59ت م
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