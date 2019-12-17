الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات دور المجموعات التمهيدي لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد .وأسفرت نتائج مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور التمهيدي عن فوز الأهلي على هجر (47 - 27) وتعادل المحيط مع العدالة (35-35)، وخسارة النور من الخليج (24 - 28)، ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية تغلب الوحدة على مضر (19-22)، وتفوق الروضة على الترجي (37 - 36)، وفاز الصفا على السلام (29-32).وبهذه النتائج تصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى بـ 15 نقطة، وجاء الخليج ثانياً بنفس الرصيد، ثم النور ثالثاً بـ 14 نقطة، والمحيط رابعاً بـ 10 نقاط، يليه هجر خامساً بـ 4 نقاط، والعدالة سادساً بنقطتين، في حين تصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بواقع 20 نقطة، وحل مضر ثانياً بـ 16 نقطة، ثم الصفا ثالثاً بـ 12 نقطة، والترجي رابعاً بـ 5 نقاط، والروضة خامساً بـ 4 نقاط، والسلام سادساً بـ 3 نقاط.وبذلك تأهلت أندية (الأهلي – الوحدة – الخليج – مضر – النور – الصفا) إلى اللعب في مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس بالترتيب النهائي العام للبطولة، في حين ستلعب أندية (المحيط ، الترجي، هجر ، الروضة ، العدالة ، السلام) بمجموعة تحديد المراكز من السابع وحتى الثاني عشر.// انتهى //23:08ت م0285