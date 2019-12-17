رياضي / الأهلي والوحدة يتصدران الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد
الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس
اختتمت اليوم منافسات دور المجموعات التمهيدي لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد .
وأسفرت نتائج مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور التمهيدي عن فوز الأهلي على هجر (47 - 27) وتعادل المحيط مع العدالة (35-35)، وخسارة النور من الخليج (24 - 28)، ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية تغلب الوحدة على مضر (19-22)، وتفوق الروضة على الترجي (37 - 36)، وفاز الصفا على السلام (29-32).
وبهذه النتائج تصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى بـ 15 نقطة، وجاء الخليج ثانياً بنفس الرصيد، ثم النور ثالثاً بـ 14 نقطة، والمحيط رابعاً بـ 10 نقاط، يليه هجر خامساً بـ 4 نقاط، والعدالة سادساً بنقطتين، في حين تصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بواقع 20 نقطة، وحل مضر ثانياً بـ 16 نقطة، ثم الصفا ثالثاً بـ 12 نقطة، والترجي رابعاً بـ 5 نقاط، والروضة خامساً بـ 4 نقاط، والسلام سادساً بـ 3 نقاط.
وبذلك تأهلت أندية (الأهلي – الوحدة – الخليج – مضر – النور – الصفا) إلى اللعب في مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس بالترتيب النهائي العام للبطولة، في حين ستلعب أندية (المحيط ، الترجي، هجر ، الروضة ، العدالة ، السلام) بمجموعة تحديد المراكز من السابع وحتى الثاني عشر.
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23:08ت م
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