سكاكا 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسحقق الجواد طويل الشوح لقب بطل الميادين التمهيدي عقب فوزه بكأس الحفل السادس لميدان فروسية الجوف اليوم في الشوط الرابع على مسافة 2000 متر.وشهد الشوط الأول تتويج الجواد المنجور لإسطبل ذيب المراقيب بالمركز الأول، وتتويج الجواد أنت العز للمالك عبدالله الحميدي السالمي بالمركز الأول للشوط الثاني، والجواد مرجوعة للمالك مسفر فايز الرويلي في المركز الأول بالشوط الثالث .وفي ختام الأشواط توج مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي الملاك الحاصلة جيادهم على المراكز الأولى في الأشواط الأربعة ، مقدماً الشكر والتقدير للجهات الحكومية المشاركة في الحفل السادس واللجان العاملة ميدانياً.//انتهى//23:27ت م0286