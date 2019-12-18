أبوظبي 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس أركان الجيش الأمريكي الفريق أول جيمس ماكونفيل.وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى استعرض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //00:15ت م0287