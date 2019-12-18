عنيزة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم ، حفل جائزة العمل التطوعي الذي تنظمه إدارة تعليم محافظة عنيزة بالشراكة مع الجمعية الأهلية الصالحية للعمل التطوعي , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومدير تعليم عنيزة محمد الفريح ،وذلك بمركز الأميرة نوره الفيصل بالمحافظة .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم, ثم عرض يحكي جانب من حياة الشخصية المكرمة معالي الأستاذ عبدالله بن علي النعيم ، الذي قدم العديد من الأعمال التطوعية .عقب ذلك ألقى معالي الأستاذ عبدالله بن علي النعيم كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكل عمل تطوعي يقدم للمنطقة, مشيراً إلى أن العمل التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بالمجتمعات, وأن رؤية المملكة 2030 رفعت معدل الحرص على العمل التطوعي وتوسيع دائرة المشاركات الاجتماعية من خلال تنظيم مثل هذه الجوائز للعمل التطوعي التي يستفيد منها سنوياً آلاف الطلاب, واصلاً شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة من قبل تعليم عنيزة, وفريق العمل.بعد ذلك قدم الطلاب الأحمد المطرودي ويوسف الحربي وطلال الفوزان من تعليم محافظة عنيزة ، حوراً طلابياً عن التطوع وتعزيز العمل التطوعي , إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن العمل التطوعي وتعزيزه اشتمل على الخطوات والأعمال التي تقدمها محافظة عنيزة لتعزيز العمل التطوعي والإنساني وجهودها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وشراكاتها المتعددة.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الشخصية المكرمة معالي الأستاذ عبدالله النعيم, بالإضافة إلى تكريم 27 فريقاً تطوعياً اشتملت على فرق الطلاب والطالبات التطوعية, ومنسقي ومنسقات العمل التطوعي بالمدارس, بالإضافة إلى المدارس المعززة للأعمال التطوعية وتنميتها بين منسوبيها وطلابها.// انتهى //00:46ت م0291