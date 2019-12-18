الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2أمير الحدود الشمالية يكّرم مواطناً تبرع "بكليته" لصديقهتركي الفيصل يصل الى الأردنأمير جازان ونائبه يستقبلان وكيل إمارة المنطقة وعدداً من منسوبات الإمارةالجبير يستقبل سفير البحرين لدى المملكةتحقيقات النيابة العامة تطيح بتشكل عصابي يمتهن عمليات غسل أموالمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8197.39 نقطةانهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفةمجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030سعودي يقتحم القائمة الطويلة لـ «جائزة البوكر» 2020«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على الطائفانهيار واجهة ثلاث غرف إثر حادث اشتعال لحظي في جدةالهلال يخسر من فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأنديةزلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسىالمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يختتم أعماله بإصدار إعلان تونسالصين تحتفل بتدشين أول حاملة طائرات محلية الصنعجونسون يسعى لمنع تمديد الفترة الانتقالية لبريكستترمب: تصويت الديمقراطيين لصالح إجراءات المساءلة سيسهل فوز الجمهوريينالكونغرس الأميركي يصوت غدا الأربعاء على مادتين بشأن اتهام ترمب بالتقصيرواشنطن تدعو بغداد إلى المساهمة في إيقاف الهجمات على مصالحها.. وتشتبه بوقوف إيران وراءهاترمب: الحملة الرامية لمساءلتي «انقلاب حزبي»// يتبع //07:01ت م0003