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الأربعاء 1441/4/21 هـ الموافق 2019/12/18 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2
أمير الحدود الشمالية يكّرم مواطناً تبرع "بكليته" لصديقه
تركي الفيصل يصل الى الأردن
أمير جازان ونائبه يستقبلان وكيل إمارة المنطقة وعدداً من منسوبات الإمارة
الجبير يستقبل سفير البحرين لدى المملكة
تحقيقات النيابة العامة تطيح بتشكل عصابي يمتهن عمليات غسل أموال
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8197.39 نقطة
انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030
سعودي يقتحم القائمة الطويلة لـ «جائزة البوكر» 2020
«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على الطائف
انهيار واجهة ثلاث غرف إثر حادث اشتعال لحظي في جدة
الهلال يخسر من فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسى
المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يختتم أعماله بإصدار إعلان تونس
الصين تحتفل بتدشين أول حاملة طائرات محلية الصنع
جونسون يسعى لمنع تمديد الفترة الانتقالية لبريكست
ترمب: تصويت الديمقراطيين لصالح إجراءات المساءلة سيسهل فوز الجمهوريين
الكونغرس الأميركي يصوت غدا الأربعاء على مادتين بشأن اتهام ترمب بالتقصير
واشنطن تدعو بغداد إلى المساهمة في إيقاف الهجمات على مصالحها.. وتشتبه بوقوف إيران وراءها
ترمب: الحملة الرامية لمساءلتي «انقلاب حزبي»
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