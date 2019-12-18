وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد يبتلع المشكلات ) : المملكة العربية السعودية ماضية بعزم وحزم لإعادة كتابة التاريخ الاقتصادي لها ولمنطقة الشرق الأوسط، بالصياغة التي ترضيها، متسلحة برغبة أكيدة لصنع استراتيجية عمل مُحكمة طويلة المدى، تحقق تطلعات ولاة الأمر واحتياجات المواطنين كافة، وتعزز مكانة المملكة كبلد متقدم ومتطور في كل المجالات والميادين.واكدت على حريص المملكة - أثناء تحديد متطلبات رؤية 2030 - على رفع سقف تطلعاتها وأهدافها العامة إلى أبعد نقطة ممكنة، هذه الأهداف والتطلعات لم تقف عند حل أزمة السكن، ولم تقتصر على خفض نسبة البطالة،.. أو إيجاد مصادر دخل جديدة، تكون بديلاً لدخل قطاع النفط، إذ ترى المملكة أن تحقيق مثل هذه الأمور، سيكون متاحاً وبشكل تلقائي، في إطار هدف أسمى وأكبر وأعمق، وهو بناء اقتصاد جديد وحديث، يؤثر في محيطه الإقليمي والدولي، ويُعلي من شأن البلاد وسط منظومة الاقتصاديات العالمية، وهذا يتطلب رؤية تستشرف المستقبل، وتضع خطط عمل طويلة المدى، يشارك فيها كل فئات المجتمع، كلٌ في موقعه.واضافت : نحن على أبواب نهاية العام 2019.. تتواصل الجهود لتحقيق الأهداف واحداً تلو الآخر، وفق جدول زمني وخطط، تحدد أولويات كل مرحلة ومتطلباتها، فعندما أعلنت الرؤية في العام 2016 - على سبيل المثال - أنها تتطلع إلى خفض نسبة البطالة إلى 7 في المئة بحلول 2030، فهي هنا لا تختزل كل أحلامها وتطلعاتها في هذه النسبة، وترى أن الوصول لهذه النسبة، سيتحقق "تباعاً" على أرض الواقع، إذ أوجدت بيئة اقتصادية نموذجية، قادرة على دعم القطاعات الاستثمارية، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، ورفع الناتج المحلي، من خلال منظومة عمل متكاملة، يلعب فيها كل قطاع اقتصادي دوره المحدد له، وما ينطبق على قطاع الإسكان ينطبق تماماً على قطاعات العمل والصحة والتعليم وغيرها، فأي اقتصاد قوي يرتكز على قواعد صلبة قادر على حل مشكلات القطاعات المختلفة.وختمت : وتختصر عبارات سمو ولي العهد التوجهات الاقتصادية للمملكة بدقة متناهية، خاصة عندما قال: "طموحنا سيبتلع هذه المشكلات، سواء من بطالة أو إسكان أو غيرها، طموحنا كيف نكوّن اقتصاداً أكبر من الذي نحن فيه اليوم..؟ كيف نوجد بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا؟". وتؤكد هذه العبارات أمراً واحداً، وهو أن المملكة لا تبني لأجيال "اليوم"، بقدر حرصها على تعزيز مستقبل أجيال "الغد"، وإنها ترى في اهتمامها بالاقتصاد حلاً لجميع المشكلات الأخرى.// يتبع //07:01ت م0004