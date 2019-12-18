نجران 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي أمس, ورشة عمل بعنوان "آلية تنفيذ المشاريع الفصلية للتربية الفنية"، وذلك بمقر المتوسطة الحادية عشر للبنات.واشتملت الورشة عدداً من المحاور منها تحديد الأهداف والمخرجات للمشاريع الفنية، ومراحل إعدادها وإنشاء جدول زمني لها، والتطرق إلى الأسس لنجاح المشروع الفني.وتهدف الورشة إلى تنمية وصقل مواهب الطالبات في الأعمال الحرفية والقدرات الفنية، للإسهام في تطوير الحركة الفنية في المملكة، وإشراك أولياء الأمور لتحفيز أبنائهم وبناتهم المبدعين للمشاركة في المسابقات الفنية التنافسية.// انتهى //08:18ت م0014