طرابلس 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معتيق مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي بحث ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرةً إلى تواصل الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محور الخلاطات وطريق المطار ومحور وادي الربيع جنوب العاصمة، مبينةً تعرض عسكريين من قوة تأمين وحماية سرت لقصف جوي عند بوابة الثلاثين، في المدخل الغربي للمدينة.ونوهت صحف الأربعاء بتصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي بعد لقاء رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو أن الوضع الحالي في ليبيا «خطر»، مؤكدًا أن الوقت حان لاتخاذ مزيد من إجراءات التهدئة، مشيرًا إلى أنه بعد ثمان سنوات من وجود بعثة للأمم المتحدة في ليبيا لم يتحسن الوضع بل على العكس من ذلك فقد ساءت الأوضاع.// انتهى //08:34ت م0015