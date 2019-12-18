ابها 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأكدت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات ومركز طب الأسنان بعسير بلغ أكثر من 277 ألف مستفيد، حيث تم تفعيل دور عيادات ومراكز طب الأسنان من خلال وضع خطة لدعمها بعدد من الكوادر الطبية، والفنية حيث تم توجيه 86 طبيبًا وطبيبة بمواقع الاحتياج بالقطاعات الصحية للعام الجاري2019، إضافة إلى تكليف 16 طبيبًا وطبيبة ومساعدة طبيب أسنان للعمل ضمن برنامج وقاية للحد من تسوس الأسنان بالمدارس.كما تم توريد وتركيب 20 عيادة أسنان بمراكز المنطقة خلال عام2018, إضافة الى توزيع عدد 14 عيادة محمولة للإستفادة منها في البرامج الوقائية بالقطاعات الصحية للعام الحالي 2019, حيث تم تطبيق تلك البرامج الوقائية في أكثر من 341 مدرسة أستهدفت 13 الف طالب وطالبة.// انتهى //08:34ت م0016