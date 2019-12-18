مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسدشنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة أمس جائزة "بناء وعطاء" في نسختها الأولى التي تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي ومن يفد إليها, بحضور عدد من رؤساء ومديري الجهات الخيرية والإعلاميين.وأكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بمكة محمد الزهراني أن مشروع "بناء وعطاء" عبارة عن تقديم مبادرات مجتمعية تفاعلية ذات نتائج واقعية لبناء الفرد وتنمية عطاءه من خلال مجالات المسابقة الخمسة, وتفعيل الطاقات لبناء مجتمع أكثر ترابط أخوي.وأضاف الزهراني أن الجائزة تضم خمسة مجالات وهي الأسرة و الأقارب والجيران والأصدقاء والعمل؛ حيث تصل مجموع الجوائز إلى سبعين ألف ريال، ودعا الجميع للمشاركة في الجائزة من خلال الرابط (www.makkahtanmia.org )، معبرًا عن شكره لجميع من حضر وشارك في حفل التدشين.// انتهى //11:02ت م0039