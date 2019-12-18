أبوظبي 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسبدأت في أبوظبي اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي حول "تمكين الشباب وتعزيز التسامح: التدابير العملية لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ومكافحته"، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 ممثل من الدول الأعضاء من جامعة الدول العربية، إضافة إلى بلدان أخرى من أفريقيا وآسيا والأمريكيتين وأوروبا، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني وممثلي الشباب والجهات المعنية بالشؤون الدينية والحوار بين أتباع الأديان.ويناقش المؤتمر المبادرات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز القدرة على التصدي للتطرف المفضي إلى الإرهاب، مع التركيز على تمكين الشباب والتسامح على الصعيدين الوطني والإقليمي.// انتهى //11:17ت م0044