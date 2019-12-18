الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة مبادرة " احفظوها " ومبادرة "شكر" وتسعى هاتان المبادرتان إلى حفظ أكثر من مليوني وجبة غذائية وتم توزيعها على ١٦٠ ألف مستفيد وتستمر على مدى العام.وأوضح المشرف العام على الجمعية عبد الله السبيعي أن مبادرة "احفظوها" تهدف إلى حفظ فائض الطعام، ودعم الأسر المستفيدة التابعة للجمعية من خلال توفير الطعام، والمساهمة في حفظ وتوزيع مليوني وجبة.وبين أن المبادرة تعمل على توفير الأواني المعدنية والبلاستيكية ذات جودة عالية من أجل حفظ فائض الطعام وتوصيله للأسر المستفيدة.وأضاف السبيعي أن مبادرة "شكر" تعمل على دعم وتوظيف عدد من أفراد الأسر المستفيدة وتدريبهم على طبيعة العمل في الميدان تحت إشراف الجمعية وذلك لتحقيق فرص وظيفيه للأسر المستفيدة، وكفايتهم ماديًا بتأمين مصدر دخل لهم، وتقليل من نسب البطالة والاستفادة من الأيدي العاملة.//انتهى//11:22ت م0046