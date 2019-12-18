الباحة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسرأس معالي مدير جامعة الباحة، رئيس مجلس نظارة أوقاف الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, اليوم, الاجتماع الأول للمجلس بحضور أعضاء المجلس بمكتبه بالمبنى الإداري الرئيس بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.وفي بداية اللقاء رحب الدكتور الحسين بأعضاء مجلس النظارة، وأوضح أن الجامعة تقدر الوقت والجهد الذي يبذله الأعضاء في مجلس النظارة على الرغم من مسؤولياتهم المتعددة.وأكد مدير جامعة الباحة أن الجامعة تسعى من خلال أوقافها إلى المساهمة في تحقيق رافد مميز لدعم المراكز البحثية العلمية المتخصصة، ودعم النشر العلمي والمنح العلمية، مما ستنعكس آثاره الكبيرة على دفع عجلة البحث والنشر داخل الجامعة وخارجها.من جهته أوضح الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور مطير بن سعيد الزهراني أن الاجتماع الأول شهد اعتماد الدليل التنظيمي والقواعد التنظيمية لمجالس الأوقاف والقواعد التنظيمية المالية، كما نوقشت العديد من النقاط التي تصب في مصلحة أوقاف الجامعة مثل تنمية الموارد المالية، والطرق المثلى لاستثمار الأموال الوقفية.وأضاف الدكتور الزهراني أن المجلس بارك كل ما من شأنه تحقيق المصلحة وتطوير العمل، وترجمة هذه القرارات والعمل عليها من أجل قيام الوقف بواجباته والاستثمار بشكل أوسع لدعم أوقاف الجامعة مما يمكنها من تحقيق أهدافها وخطتها الإستراتيجية.// انتهى //11:24ت م0049