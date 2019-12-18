جدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس، فعاليات ملتقى قيادات فرع الوزارة بالمنطقة، وورشة العمل "إستراتيجية تحول الفروع " بحضور المشرف العام على فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر البابطين وذلك بفندق إنتركونتننتال بجدة.وتحدث المشرف العام على فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر البابطين خلال الملتقى عن الأهداف الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة في إطار سعيها لتكون أداة تمكين فعالة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، ومستهدفات الوزارة من خلال تحسين ورفع الكفاءة التشغيليه مع تحسين جودة خدمة العميل.من جانبه أكد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي أن الهدف من هذه الفعاليات وضع لبنات عهد وبخطط إستراتيجيه جديدة يتم التطلع من خلالها للمستقبل بكل عزم والنظر بما تم تحقيقه بكل فخر وذلك بجهود الزملاء العاملين بالفرع للوصول للهدف المنشود وخدمه المستفيدين على الوجه الأمثل.الجدير بالذكر أن ملتقى قيادات فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وورشة عمل "إستراتيجية تحول الفروع " هي من أجل الرقي بسير العمل، وخدمة الضمان، والرعاية، والتنمية وذلك بحضور أكثر من ٨٠ مديرًا ومديرة من فرع وإدارات منطقة مكة المكرمة.// انتهى //11:26ت م0051