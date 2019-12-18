الدمام 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسصرفت بلدية محافظة الخفجي أكثر من 35 ألف متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها، على مدى الأيام الخمسة الماضية، وذلك عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، والمعدات والصهاريج.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية نفذت خطتها التي وضعتها مسبقا لاستقبال موسم الأمطار، وذلك فور هطول الأمطار من خلال تكثيف الفرق الميدانية والصهاريج في الأحياء والشوارع والطرقات، وكذلك الفريق المختص بمحطة تصريف مياه الأمطار، لافتاً إلى أن الفرق الميدانية قامت بتصريف المياه من عدة مواقع لتجمع مياه الأمطار بالمحافظة .// انتهى //14:31ت م0110