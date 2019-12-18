مسقط 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 33ر3943 نقطة منخفضًا بـ 5ر5 نقطة وبنسبة 14ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 86ر3948 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و55 ألفًا و539 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر66% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و137 ألفًا و26 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 140ر1% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 51ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //14:44ت م0113