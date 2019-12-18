جيزان 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غدا, ثلاث محاضراتضمن برنامج "الأمن الفكري"، تقام في عدد من جوامع المحافظة بعد صلاة المغرب.ففي جامع الطرشية، يلقي محمد بن محمد صغير عكور محاضرة بعنوان (الغلو أسبابه وعلاجه)، في حين يلقي يحيى بن عبده طالبي محاضرة بعنوان (التذكير أهمية نعمة الأمن) بجامع الجاضع الشرقي، كما يلقي عبدالله بن محمد نجمي في جامع العليا محاضرة بعنوان (أهمية الوسطية والاعتدال).ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والمنحرفة.// انتهى //14:51ت م0114