جدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ,أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , في مقر الإمارة بجدة اليوم ، مدير سجون المنطقة السابق اللواء ماجد الدويش.وهنأ سموه اللواء الدويش بمناسبة تعينه نائباً لمدير عام السجون بالمملكة، مثمنًا له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.فيما قدم اللواء الدويش شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة بالنيابة على دعمه الدائم لأعمال السجون بالمنطقة.كما استقبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مدير سجون المنطقة المُعين حديثاً العميد الدكتور إبراهيم الغامدي . وهنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.وقدم مدير السجون بالمنطقة شكره لسمو الأمير بدر بن سلطان، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن.// انتهى //14:53ت م0115