عمّان 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس ، في العاصمة الأردنية عمان، لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني.واستعرض سموه خلال اللقاء، الأدوار الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية وبدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، من أجل فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني، مُبديًا استعداده للدفع بأي جهود تعزز هذه التوجيهات والمواقف الخادمة للقضية الفلسطينية.// انتهى //14:55ت م0116