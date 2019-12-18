ينبع 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسنفذت الشؤون التعليمية (بنات) بتعليم ينبع اليوم الورشة التعريفية بجائزة خليفة التربوية في دورتها الـ13 لعام 2019/2020،قدمتها منسقة الجائزة بتعليم ينبع مشرفة التخطيط بوحدة تطوير المدارس مضاوي العوبثاني، والتي استهدفت 13 متدربة من منسوبات مدارس المحافظة، بهدف التعريف بالجائزة وفئاتها وشرح وتوضيح التسجيل في موقع الجائزة وطريقة رفع الملفات، واستعراض تجربة ابتدائية أم سلمة بينبع الصناعية في التقديم للجائزة من خلال قائدة المدرسة هدى الحربي.وأوضحت "العوبثاني" أن جائزة خليفة التربوية هي جائزة داعمة للتعليم والميدان التربوي حسب المعايير العالمية، ومحفزة للمتميزين وللممارسات التربوية المبدعة، وتكتشف الأفراد والممارسات التربوية الناجحة على مستوى دولة الإمارات العربية والعالم العربي بهدف تفعيل الميدان التربوي، ليرقى بقدراته، ويطلق أفضل ما لديه من معارف ومهارات تربوية وفق معايير الجائزة مشيرةً إلى أن الجائزة تستهدف الأفراد العاملين في قطاع التعليم والمؤسسات التعليمية والطلاب في (التعليم الثانوي ، التعليم الجامعي).الجدير ذكره أن الجائزة في هذه الدورة ستكون في تسع مجالات تندرج تحتها 18 فئة تغطي مختلف أوجه منظومة التعليم بشقيه العام والعالي، حيث سيتم تحميل الوثائق المطلوبة للترشح في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2019 ، في التخصصات الشخصية التربوية الاعتبارية، أصحاب الهمم، التعليم وخدمة المجتمع، التعليم العام، البحوث التربوية، التعليم العالي، التأليف التربوي للطفل، الإبداع في تدريس اللغة العربية، المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة.// انتهى //14:59ت م0121