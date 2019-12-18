نجران 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، توقيع خطة عمل خفض نسبة بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية بالمنطقة، بين أمانة المنطقة وهيئة الغذاء والدواء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، إذ وقع المحضر كل من أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، ومدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران المهندس منصور بن علي الشمراني.وشدد سمو أمير منطقة نجران على تنفيذ هذه الخطة من جميع الجهات المعنية، بكل صدق وأمانة وإخلاص، ما دامت متعلقة بصحة وسلامة المستهلك بالمنطقة، موجهًا برفع النتائج بصفة دورية، وعلى كل جهة أن تتحمل مسؤولياتها.وتتضمن الخطة إحكام الرقابة من خلال الجولات على محلات ومستودعات المبيدات الزراعية، وتقوم هيئة الغذاء والدواء في البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بتزويد الجهات المعنية بالنتائج، وكذلك الحد من تسجيل المبيدات ذات الثبات العالي، والمتابعة مع لجنة تسجيل المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسحب عينات من مصادر الري وإرسالها للمختبرات المعتمدة، وعقد ورش عمل للمزارعين نحو أساليب الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية بمشاركة الجهات المعنية، بجانب تعزيز الرقابة على الأسواق المركزية ومحال بيع الخضار والفواكه، والتأكد من مصادرها، وسحب عينات عبر مراقبين في سوق الخضار والفواكه لمتابعة الأعمال المناطة بهم.//انتهى//14:59ت م0122