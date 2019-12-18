نجران 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسواصلت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولاتها الميدانية على نشاط بيع الأواني المنزلية، للتأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقه نجران، عبدالله بن محمد الدوسري أن الجولات الميدانية شملت 32 محلاً وحصرت 65 موظفاً سعودياً و 8 موظفات سعوديات يعملون في النشاط فيما ضبطت 18 وافداً من مختلف الجنسيات يعملون في نفس النشاط كما بلغت نسبه التوطين في النشاط 78،31%.وأشار الدوسري، إلى ما حققته المنطقة من تصدرها الانخفاض الأكبر في نسبة البطالة بين مناطق المملكة ب (8.8) نقاط مئوية لتصل إلى نسبة (5.8%) خلال الربع الثالث من عام 2019 م، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً من الهيئة العامة للإحصاء، مُثمناً دعم ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسمو نائبه، التي كان لها بالغ الأثر في تطبيق قرارات توطين الوظائف ورفع مؤشرات نسبة التوطين بالمنطقة والمحافظات التابعة لها والحد من التسرب الوظيفي للعاملين السعوديين في الأنشطة المستهدفة بتوطين الوظائف.// انتهى //15:02ت م0123