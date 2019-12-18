نجران 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، العقيد أحمد بن سعيد الشهراني، ومدير شعبة قضايا النفس بشرطة المنطقة، العقيد محمد بن عبدالله الشهراني، رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبة عقيد.وهنأهما سموه بالثقة الكريمة، معربًا عن أمنياته لهما بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.من جهتهما، عبر العقيد أحمد الشهراني والعقيد محمد الشهراني، عن اعتزازهما بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادين ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.حضر مراسم التقليد مدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة.//انتهى//15:05ت م0124