الرياض 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.الجدير بالذكر أن معالي وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية ترأس وفد بلادها في أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة، فيما يرأس الجانب السعودي في أعمال هذه الدورة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.// انتهى //16:26ت م0165