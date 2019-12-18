عمّان 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، في العاصمة السويسرية جنيف، المفوض العام بالوكالة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) كريستيان ساوندرز .وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الراسخة بين الأردن والوكالة في جهود حشد الدعم لها، إضافة إلى بحث خطوات بلورة برنامج عمل مشترك للتواصل مع المانحين الدوليين لضمان توفير التمويل اللازم لموازنة الوكالة للعام القادم لتمكينها من الاستمرار بتقديم خِدْماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.// انتهى //16:39ت م0167