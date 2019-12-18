الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بجمهورية ليبيا محمد حميدة العباني والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية ليبيا، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية ليبيا لموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بجمهورية ليبيا ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من ليبيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه رحب معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن برئيس وفد جمهوريه ليبيا، وقال معاليه : نشكر الحجاج الليبين على التزامهم بالأنظمة وكان لهم دور كبير في نجاح حج الموسم الماضي نظير سلمهم وتفرغهم لأداء مناسك الحج ، وقد أنهينا ترتيبات الموسم القادم وننتظر قدوم حجاج ليبيا بكل المحبة والشوق.من جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية ليبيا عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعباً وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهم في خدمة المقدسات، كما قدم شكره لمعالي وزير الحج والعمرة ومنسوبي الوزارة نظير خدماتهم الكبيرة والمقدمة لكل المسلمين وضيوف الرحمن، مؤكدًا بأن جمهورية ليبيا ستبذل ما في وسعها لمواكبة التطورات التي شملت كل ما يحقق الراحة للحجاج.// انتهى //16:41ت م0169