عام / شرطة منطقة القصيم : ضبط ثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم نصب واحتيال //للصحف//
الأربعاء 1441/4/21 هـ الموافق 2019/12/18 م واس
بريدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها , أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ثلاثة متهمين - مواطنٌ ومقيمين من الجنسية اليمنية - في العقد الثالث والرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال من خلال إيهام ضحاياهم بممارستهم لخدمة استبدال العملاتٍ النقدية والاستيلاء على أموالهم .
وأشار المتحدث إلى أنه قد ضُبط بحوزة المتهمين ما يزيد على خمسةٍ وعشرين ألف ريال ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
//للصحف// // انتهى //
16:45ت م
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