الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واستشارك وزارة الصحة ممثلة في وكالة الموارد البشرية في منتدى المرأة العربية الصينية, الذي تنطلق فعالياته غداً في جامعة الأميرة نورة بالرياض، حيث أعدت الوزارة جناح يتضمن التعريف بجهودها في مجال رعاية المرأة والحفاظ على صحتها وسلامتها.وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات تمثلت في تحسين جودة الخِدْمات المقدمة لصحة المرأة في مدن ومحافظات المملكة وإقامة عيادات صحة المرأة والطفل في المجمعات التجارية، واستحداث وتطوير خِدْمات الرعاية النفسية والاجتماعية للمرأة، بالإضافة إلى إقامة عدد من البرامج التحفيزية لممارسة مهنة التمريض, حيث بلغ عدد التمريض النسائي في المملكة (79259) منهن (38487) ممرضة سعودية بنسبة 49% يتوزعن على 284 مستشفى منها 20 مستشفى مخصص للنساء والولادة في جميع مناطق المملكة، إلى جانب استحداث برامج تحفيزية للكشف المبكر لسرطان الثدي، من خلال توفير عيادات كشف بالماموغرام في جميع مناطق ومحافظات المملكة التي بلغت الآن 73 عيادة.وأوجدت وزارة الصحة برامج تنظيمية للرضاعة الطبيعية بتنظيم حديث وهيكلة تسهل الرضاعة الطبيعية من خلال استحداث برامج وخِدْمات وتسهيلات تمكن المرأة من الرضاعة الطبيعية، وكذلك برامج نوعية تحفيزية تشجع المرأة على مراقبة مرض السكري بحيث تسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة النساء لمرض السكري، وتنفيذ الحملات التوعوية التحفيزية لتعزيز الوعي بالصحة النفسية والعقلية للمرأة بطرق مبتكرة، كما نفذت 58 حملة توعوية مخصصة لسمنة النساء.وتحرص الوزارة على تمكين المرآة من خلال شغلها لمناصب قيادية وإشرافية لتحقيق إستراتيجيات الوزارة وأهدافها, حيث يبلغ عدد القيادات النسائية في الصحة حالياً (195), كما تسعى لتطوير الكفاءات النسائية وتدريبها في مختلف المجالات والمناطق.// انتهى //16:46ت م0171