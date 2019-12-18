جدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسدشن الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي اليوم , ورشة عمل المهتمين بالطقس والمناخ في المملكة, بمقر الهيئة بجدة، بحضور أكثر من 70 مختصاً ومهتمًا بالطقس والمناخ.وأوضح رئيس هيئة الأرصاد وحماية البئية , أن الورشة هدفت إلى تعزيز الشراكة ورفع مستوى التعاون لخدمة المجتمع , مفيداً أن الخمس سنوات الماضية شهدت حراك مميز وسريع أستهدف عمليات التشريع والتنظيم, ما فيها الحوكمة لكثير من قطاعات الدولة المهتمة في عملية التنمية بكافة أنواعها ومن ذلك في عملية النظر في الوضع الحالي في المملكة العربية السعودية واستمرار بعض الفجوات، فأنشئت خمس مراكز تغطي كافة احتياجات المملكة العربية السعودية فيما يخص البيئة والأرصاد.وقال الطريقي إن هذا الاجتماع يعد بادرة جيدة للالتقاء بالأكاديميين والهواة والمهتمين لخلق إطار مؤسسي وقاعدة نستطيع منها التواصل وتبادل المعلومات وأيضاً التكامل في الأدوار، لافتاً إلى أن المركز الوطني للأرصاد أنيط به تقديم المعلومة الأرصادية والتنبؤ في حالة الطقس وحالات الإنذار المبكر , وإن الإشكالات التي ظهرت في الماضي تمثلت في عدم وجود تنظيم مناسب للأدوار بين الهواة والهيئة.من جانبه أشار الدكتور أيمن غلام الرئيس التنفيذي لمركز الوطني للأرصاد, إلى إن قطاع الأرصاد يقوم بنشر معلومات الطقس العامة , وتزويد الجهات الرسمية بها , خاصة الدفاع المدني , وخدمات الملاحة الجوية والبحرية , والمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات من الظواهر الجوية الحادة , ما جعلته ضمن أوائل القطاعات المدرجة في برامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 , مبينًا أن الدراسات خُلصت إلى تقييم قطاع الأرصاد في المملكة بعد مقارنتها بأفضل الممارسات العالمية , في دول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى الحاجة في الألتزام صارم بالمعايير الدولية التي تتطلب الاستثمار على المدى الطويل وإشرافًا حكومياً مكثفاً.ويهدف المركز الوطني للأرصاد لمراقبة ورصد حالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، إلى جانب رصد الظواهر الجوية والبحرية وتأثيراتها على أشكال الحياة , وسوف يعمل المركز وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأرصاد والمناخ ، فيما سيكون ضامناً في تطبيق الأنظمة والمعايير ذات الصلة وتطوير وتشغيل شبكة محطات الأرصاد , وإصدار التقارير التي تتعلق بالأرصاد الجوية , وسيتولى القيام بدراسات عن المناخ , فيما سيكون للمركز دوراً واضحاً في مجال برامج المسؤولية المجتمعية والإرشاد وأعمال التطوع والتدريب ورفع مستوى القدرات في مجال الأرصاد والمناخ.// انتهى //16:46ت م0172