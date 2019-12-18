جيزان 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، ورشة عمل بعنوان " طرق الوقاية من متبقيات المبيدات في الأغذية" بحضور مدير عام فرع الوزارة المهندس محمد بن علي ال عطيف وذلك بمقر الفرع بمدينة جيزان.وتناولت الورشة آثار متبقيات المبيدات , وطرق الوقاية منها , وكيفية التعامل مع المبيدات سعياً لتقليل خطورتها واستخدام تراكيز الحد الأدنى منها وبالطريقة الصحيحة لتجنب بقايا المبيدات بالأغذية , وتعريف المزارعين بمخاطر متبقيات المبيدات في الأغذية والعمل بالتراكيز المناسبة وتجنب الاضرار التي قد تنتج من تلك المبيدات وتهدد صحة الإنسان.//انتهى//16:48ت م0174