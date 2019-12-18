بغداد 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.40%, متوقفاً عند 490.89 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 4 شركات, وانخفاض أسهم 12, فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 6,219,082,195 سهماً, بقيمة 1,145,187,187 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 507 صفقات, شملت 30 شركة مساهمة, من أصل مئة وشركتين مسجلة في البورصة.// انتهى //16:50ت م0175