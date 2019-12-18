بريدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس‫أقامت جامعة القصيم، مُمثلة بقسم اللغة العربية وآدابها، بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، اليوم ندوة علمية بعنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.وناقشت الندوة ورقتين علميتين الأولى بعنوان: (اللغة العربية والتنمية المستدامة)، ركّزت على أهمية اللغة العربية في الاقتصاد المعرفي والرهانات المستقبلية التي يمكن أن تتقدم فيها اللغة العربية ضمن لغات العالم وكانت الورقة الثانية بعنوان (اللغة العربية والمعالجة الآلية) عن المعالجة الآلية للغات الطبيعية والصعوبات التي تحيط باللغة العربية في مجال معالجتها الآلية، وركز على الآفاق التي تنفتح للغة العربية مستقبلا في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.‫وأوضح عميد الكلية الدكتور إبراهيم اللاحم، أن الكلية تحتفل بهذه المناسبة من خلال هذه الندوة العلمية التي تعالج جانبين مهمين في مجال الاهتمام باللغة العربية، وهما: اللغة العربية والتنمية المستدامة والمعالجة الآلية، مشيرا إلى أن فعاليات القسم للاحتفال بهذه المناسبة تشمل إقامة معرضٍ بالعثيم مول ببريدة مساء غد الخميس، يتخلله أنشطة ثقافية ومسابقات.// انتهى //16:54ت م0177