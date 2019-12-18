الدمام 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يقام غدًا، حفل جائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الخامسة ، التي تأتي تزامنًا مع المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان الذي تنظمه جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي , بفندق الشيراتون بالدمام على مدى يومين , بمشاركة أطباء واستشاريين في أمراض السرطان من المملكة ودول عربية وعالمية .ويناقش المؤتمر طرق التعامل مع مرض السرطان ومستجدات العلاج في هذا المجال ، مسلطا الضوء على أبرز الإحصائيات الطبية المسجلة محليًا ودوليًا، حيث يتضمن عدة جلسات علمية وورش عمل يقدمها 56 متحدثًا من الاستشاريين والخبراء العالميين خلال يومي الخميس والجمعة بمشاركة مايقارب 900 طبيب من داخل المملكة وخارجها .وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن علي التركي ، بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمهما اللا محدود، ورعايتهما التي شملت جميع الأنشطة الخيرية بالمنطقة وكان لها الأثر الكبير في استمرار تحقيق أهداف الجمعية النبيلة ورسالتها الانسانية ، وهو ما انعكس ايجابيًا على صورة المملكة عامة والمنطقة بشكل خاص ، مشيداً بدور منسوبي مركز جونز هوبكنز أرامكو السعودية الذين سخروا جميع الخدمات لإنجاح هذا المؤتمر والوصول به إلى أعلى المستويات لتطوير الكوادر الطبية الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية .وأشار إلى أن جائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان والمؤتمر العالمي هما استمرار لخطة الجمعية في زيادة الوعي والتثقيف الصحي للكوادر الطبية الوطنية، واطلاعهم على أحدث المستجدات من تشخيص وعلاج أمراض السرطان، بما يعود بالنفع المباشر على المرضى بإذن الله تعالى .وأوضح رئيس اللجنة العلمية بجمعية السرطان السعودية بالشرقية رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم الشنيبر ، أن اللجنة التحكيمية لجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان استقبلت 30 بحثًا من المختصين في مجال أمراض السرطان من الدول العربية بهدف المفاضلة بينهم للفوز بثلاثة جوائز ، مبينًا أن المؤتمر الذي يستمر يومين، يتضمن ١٠ جلسات علمية ، مشيراً إلى أن هيئة التخصصات السعودية الطبية اعتمدت 14 ساعة علمية للمشاركين بالمؤتمر.وبين أن المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان يحظى بمشاركة واسعة من جمعيات ومنظمات طبية من مختلف دول العالم ، بهدف إثراء النقاش والحوار وتبادل الخبرات والآراء ووضع تصور حول آخر مستجدات الأورام السرطانية.// انتهى //17:46ت م0205