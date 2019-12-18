رياضي / منتخب المملكة لفنون القتال المتنوع يشارك في بطولة آسيا للمواي تاي في الإمارات
الأربعاء 1441/4/21 هـ الموافق 2019/12/18 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس
انطلقت اليوم بطولة آسيا للمواي تاي في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي يشارك فيها المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع وتستمر حتى 21 ديسمبر الحالي .
وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت أمس ويرأس البعثة رئيس الاتحاد عبدالعزيز جليدان ، حيث تضم قائمة المدرب جواد الفائق كلاً من يوسف الحربي وزياد الشعلان ووسام الحربي ومحمد القحطاني وعبدالله الهزاع إدارياً .
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17:53ت م
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