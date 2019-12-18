الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بطولة آسيا للمواي تاي في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي يشارك فيها المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع وتستمر حتى 21 ديسمبر الحالي .وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت أمس ويرأس البعثة رئيس الاتحاد عبدالعزيز جليدان ، حيث تضم قائمة المدرب جواد الفائق كلاً من يوسف الحربي وزياد الشعلان ووسام الحربي ومحمد القحطاني وعبدالله الهزاع إدارياً .// انتهى //17:53ت م0207