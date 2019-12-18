الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسعقدت الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة " كيل " مساء أمس، اجتماع الجمعية العمومية الرابع، بحضور عدد من الاعضاء والداعمين، عرض خلاله تقرير أعمال الجمعية للعامين ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م ، والتصويت لانتخابات مجلس الإدارة الجديد في دورتة الثالثة، وذلك بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية.وأوضحت رئيسة مجلس ادارة جمعية كيل الدكتورة غالية بنت نذير عابدين في كلمة لها، أن الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة " كيل " تأسست عام ٢٠١٠ م ، وتعد الجمعية الخيرية الصحية الوحيدة في مجال مكافحة السمنة على مستوي المملكة ، وتسعي إلى وصول خدماتها جميع مناطق المملكة ، بهدف الحد من انتشار السمنة ، ورفع مستوى الوعي بأهمية مكافحة السمنة ، وتوفير الخدمات المساندة وقائياً وعلاجياً للمصابين بالسمنة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المتخصصين في هذا المجال، ومساندة الدراسات البحثية ذات العلاقة.وأشارت عابدين إلى أنة تزامناً مع خطة وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ، الذي يحقق متطلبات رؤوية المملكة ٢٠٣٠ ، يأتي دور الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل ) مساند لتوجة الدولة ، فقد تم استحداث استراتيجية جديدة للجمعية يندرج من خلالها ٢٥ مشروعاً تنموياً ، مؤكدة ضرورة تكاتف القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية لحل مشكلة السمنة التي هي سبب في كثير من الامراض، شاكرةً جميع اأاعضاء والداعمين من متطوعين وشركاء .وتم عرض فلم عن إنجازات وبرامج الجمعية ،بعدها كرمت الجمعية الأعضاء والمتطوعين بدروع تذكارية سلمتها الدكتورة عابدين ، تلاها جرى التصويت لانتخابات مجلس الإدارة في دورتة الثالثة، وقد فاز بها سبعة مرشحين، وتم عقد اجتماع للمجلس الجديد وتوزيع المهام .// انتهى //18:00ت م0210