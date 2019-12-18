أبها 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس‏فعّلت كلية التقنية للبنين في بيشة اليوم ،حملة " ساعة برمجة " ،وذلك في إطار سعي الكلية للرقي وتوسيع مدارك متدربيها لمواكبة رؤية ٢٠٣٠ في مجال البرمجة والذكاء الصناعي.يذكر أن "ساعة برمجة" هي حملة عالمية غير ربحية تصل إلى الملايين من الشباب في أكثر من ١٨٠ بلدا، وتهدف لإزالة الغموض حول البرمجة وتشجيع الجميع على تعلم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال .// انتهى //18:01ت م0211