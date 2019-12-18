الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق فرسان طويق السعودي للبولو الفوز على مهره الإماراتي بنتيجة 5-4 في مباراة قوية ضمن بطولة الحبتور الاحتفالية للبولو، التي تقام حاليا في نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي .وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الايجابي 1-1 وتقدم طويق في الشوط الثاني بنتيجة 2-3، ,وأضاف طويق هدفين في الشوط الثالث لينتهي الشوط بنتيجة 2-5 ، ليقلص مهره الفارق ويضيف هدفين وتنتهي المباراة بفوز طويق بخمسة أهداف مقابل أربعة .وستقام غدا الخميس مباراة واحدة ستجمع فرسان المصمك وأبّار السعوديين ويسعى الفريقان للفوز والوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل.// انتهى //18:07ت م0212