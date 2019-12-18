رياضي / بولو طويق السعودي يتخطى مهره الإماراتي في دبي
الأربعاء 1441/4/21 هـ الموافق 2019/12/18 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس
حقق فريق فرسان طويق السعودي للبولو الفوز على مهره الإماراتي بنتيجة 5-4 في مباراة قوية ضمن بطولة الحبتور الاحتفالية للبولو، التي تقام حاليا في نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي .
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الايجابي 1-1 وتقدم طويق في الشوط الثاني بنتيجة 2-3، ,وأضاف طويق هدفين في الشوط الثالث لينتهي الشوط بنتيجة 2-5 ، ليقلص مهره الفارق ويضيف هدفين وتنتهي المباراة بفوز طويق بخمسة أهداف مقابل أربعة .
وستقام غدا الخميس مباراة واحدة ستجمع فرسان المصمك وأبّار السعوديين ويسعى الفريقان للفوز والوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل.
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18:07ت م
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