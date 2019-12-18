الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي للتنس ممثلا بلجنة التنس الشاطئية البطولة الأولى الشاطئية على ملاعب سولت البحر بكورنيش الخبر وذلك لفئات الرجال 18 سنة،14 سنة زوجي .وأوضح نائب رئيس الاتحاد السعودي للتنس رئيس لجنة التنس الشاطئية خالد السعد استكمال جميع الترتيبات لانطلاق أولى بطولات التنس الشاطئية ضمن نشاط الاتحاد السعودي للتنس ، مؤكدا أن برنامج بطولات التنس الشاطئية سيكون اعتبارا من العام القادم حافل بإقامة بطولات لجميع الفئات ودرجات العموم والمراحل السنية .وأفاد أنه تم تكليف 13 حكما برئاسة الحكم السعودي الدولي يوسف الطريف لقيادة مباريات البطولة ، ودعا السعد الراغبين للمشاركة على التواصل مع اللجنة على الواتس رقم 0503839986 .// انتهى //18:13ت م0213