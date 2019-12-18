رياضي / الاتحاد السعودي للتنس ينظم البطولة الأولى الشاطئية في الخبر
الأربعاء 1441/4/21 هـ الموافق 2019/12/18 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس
ينظم الاتحاد السعودي للتنس ممثلا بلجنة التنس الشاطئية البطولة الأولى الشاطئية على ملاعب سولت البحر بكورنيش الخبر وذلك لفئات الرجال 18 سنة،14 سنة زوجي .
وأوضح نائب رئيس الاتحاد السعودي للتنس رئيس لجنة التنس الشاطئية خالد السعد استكمال جميع الترتيبات لانطلاق أولى بطولات التنس الشاطئية ضمن نشاط الاتحاد السعودي للتنس ، مؤكدا أن برنامج بطولات التنس الشاطئية سيكون اعتبارا من العام القادم حافل بإقامة بطولات لجميع الفئات ودرجات العموم والمراحل السنية .
وأفاد أنه تم تكليف 13 حكما برئاسة الحكم السعودي الدولي يوسف الطريف لقيادة مباريات البطولة ، ودعا السعد الراغبين للمشاركة على التواصل مع اللجنة على الواتس رقم 0503839986 .
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18:13ت م
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