الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واستقدم مبادرة "أقدر" الدعم والإرشاد لذوي الإعاقة في موسم الرياض، بالإضافة إلى تعريف المستفيدين من خدماتها بالفعاليات الترفيهية التي تتواجد في كل منطقة من مناطق موسم الرياض.ويؤكد مدير المبادرة ماجد الجمعة ، أنه من خلال هذه المبادرة تُقدّم خدمات ميدانية متنوعة، قبل وبعد الفعاليات المقامة في مناطق موسم الرياض، حيث يتم أولاً دراسة الفعالية من ناحية التسهيلات والتهيئة والوصول الشامل لذوي الإعاقة لتسهيل مهامهم، ثم تصنيف الفعالية وتقديم المعلومات الشاملة للمستفيدين من الخدمة، بشكل مجاني.وتحدث الجمعة عن كادر "أقدر" الذي يصل إلى 100 شخص تم تدريبهم وتهيئتهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الكامل لهم، حتى تكتمل تجربة زيارتهم لفعاليات موسم الرياض، كما تشكل نسبة مترجمي لغة الإشارة 30% من إجمالي عدد موظفي خدمة "أقدر".وكشف أيضاً أن المبادرة توفر كافة الخدمات والدعم والإرشاد، والمسارات الخاصة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم إصدار بطاقات تعريفية للمستفيدين من أجل خدمتهم، بعد مراجعة الأوراق الرسمية، ومعرفة نوع الإعاقة، إذ توفر مكاتب "أقدر" في موسم الرياض، مواقف خاصة وكراسي متحركة وثابتة وعربات غولف، بالإضافة إلى توفير مرشد خاص للمكفوفين.// انتهى //18:19ت م0215