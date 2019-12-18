الرياض 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبرت ريدبيرغ.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال، الأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم، وسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي.// انتهى //18:19ت م0216